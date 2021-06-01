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    • 01.06.2021 09:45
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    /PDY silahlı terör örgütünün üniversiteler bünyesindeki güncel na

    haberi... nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; /PDY silahlı terör örgütünün üniversiteler bünyesindeki güncel (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    FETÖ'nün üniversiteler yapılanmasına operasyon

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün üniversiteler bünyesindeki güncel (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

    Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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    Haberler Güncel FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanmasına operasyon