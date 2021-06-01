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    • 01.06.2021 09:42
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1'i daha teslim oldu

    Son dakika haberi! , ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 2021 yılında teslim olan  örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

    AJANSLAR
    Terör bir darbe daha! Bugün teslim oldu

    , ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2021'DE TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 74'E YÜKSELDİ
    Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi"     denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1'i daha teslim oldu