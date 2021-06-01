Edirne'de bir tuhaf olay! Millet İttifakı'nda 'heykel' krizi!

Saraçlık Türk tarihinde önemli bir meslek olmuştur. Osmanlı Devleti döneminde Edirne, Bursa ve İstanbul'da da Saraçlık önem kazanmıştır. Bu şehirlerde saraçlığın adı verilen semtler ve caddeler mevcuttur. Edirne Saraçlar Caddesi de bunlardan biridir. Saraçlar Caddesi'ne saraççılıkla ilgili bir görselin yapılması daha mantıklı ve akılcı olmaz mıydı? Edirne de asil Türk milletinin mesleği olan Saraçlıkla ilgili bir heykelin Saraçlar Caddesi'nde olması yakışandır.