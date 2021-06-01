Edirne'de bir tuhaf olay! Millet İttifakı'nda 'heykel' krizi!

Edirne'de Millet İttifakı arasında 'heykel' krizi çıktı.
Edirne'de 2009 yılında kentin en işlek caddesine konulan 'Sevda Çeşmesi' heykeli, geçtiğimiz sene belediye tarafından yıkıldı.
Yıkılan Sevda Çeşmesi heykelinin yerine ise Uğur Mumcu Parkı'nda bulunan Pehlivan heykelinin konacağı açıklandı.
EDİRNE'DE HEYKEL TARTIŞMASI, İTTİFAK ORTAKLARINI AYIRDI
'Pehlivan' heykelinin konacağı alana beton dökerek kaidesi hazırlanırken, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, bu karara tepki gösterdi.
Demir, "Ben yaptım oldu denmemeli. Genelde eleştirdiğini yerelde kendin yapıyorsun." sözleriyle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı eleştirdi.
"Tarihimize ve kültürümüze lütfen saygılı olalım. Edirneli olarak sorumluluk duyup şehrimize sahip çıkalım." diyen Demir, şunları kaydetti:
"Yerine 40 yıl önce Tankut Öktem tarafından proje yarışmasıyla seçilip yapılan 'Pehlivan' heykelinin bulunduğu yerden sökülüp buraya koyulacağı açıklandı.