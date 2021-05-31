KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

2 bin 51 kişi tutuklandı. Hükümlü sayısı ise 22 bin 232 ve toplamda 24 bin 283. Bu rakamlar İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız güncel rakamlar. 56 bin 409 soruşturma, 32 bin 272 kovuşturma ve toplam 88 bin 681 dosya bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 24 bin 714 personelin ihraç edildiği 2 bin 493 personel için ise idari sürecin devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar soruşturma ve kovuşturma açılan kişi sayısı da açıklandı. 109 bin 421 kişi hakkında soruşturma, 42 bin 826 kişi hakkında kovuşturma dosyası açıldı. Toplam rakam ise 152 bin 247.

FETÖ fiili darbe yargılanmaları dosya sayıları ise; 1 kovuşturma, 288 karar verilen dosya sayısı ve toplam mahkumiyet ise 152 bin 247. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet sayıları da A Haber'de Kerim Ulak tarafından paylaşıldı.

Bin 634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet ve bin 366 kişiye müebbet cezası verildi. 1890 kişiye de süreli hapis. 2 bin 870 kişi için ise berat kararı çıktı.

İŞTE FETÖ'NÜN YENİ İRTİBAT SİSTEMİ

Örgütün elebaşından gelen emir üzerine FETÖ Türkiye'de yeniden yapılanmaya çalışıyor. Örgüt kriptolu mesajlaşma programı ByLock üzerinden yapıyordu ancak şimdi sistemi değiştirdiler. Yabancı uyruklu kişiler adına yabancı internet şirketlerinden alınmış abonelikler üzerinden sağlıyor. WhatsApp üzerinden iletişimde yurt dışı numaralar kullanılıyor. Konferans şeklinde görüşmeler yapılıyor. İrtibat için popüler internet oyunları kullanıyorlar. Opera, VPN, s çocuk fama ve GPS programlarını kullanıyor. Popüler oyunlardan 'LOL' üzerinden sohbet odalarında konuşuyorlar.