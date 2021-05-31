Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
FETO'nun yeğeni ve örgütün kara kutusu olabilecek kişi olan Selahaddin Gülen, yakalanan ilk firari FETÖ'cü değil.
Peki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplam kaç FETÖ'cü yakalandı? Terör örgütünün yeniden yapılanma planı ne? FETÖ'cüler nasıl haberleşiyor? Örgütün para trafiği hangi illerden organize ediliyor?
FETÖ ile mücadelenin 5 yılına ilişkin çarpıcı ayrıntıları A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında açıkladı.
FETÖ'nün darbe girişimini hatırlatarak Türkiye'nin örgütün peşini bırakmadığını vurgulayan Ulak, "Örgütün karakutusu olabilecek kişinin itirafları çok önemli. Örgütün özellikle Türkiye yapılanması hakkında vereceği bilgiler büyük önem taşıyor. Türkiye çok fazla terör örgütüyle mücadele ediyor. Bunlardan FETÖ'nün çok ayrı bir yeri var. 2016'da gerçek yüzlerini gördük. 2016'da vatandaşımızın üzerine mermi yağdırarak 252 kişiyi şehit etmişlerdi." dedi.