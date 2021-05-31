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    'nün yeniden yapılanma planı deşifre oldu! Darbeci örgüt bakın nasıl haberleşiyor

    Terör örgütü ile mücadele yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden devam ediyor. Peki yeniden canlanmaya çalışan FETÖ hangi yöntemleri kullanıyor? Son 5 yılda kaç FETÖ’cü yakalandı? Örgütün para trafiği hangi illerden organize ediliyor? Çarpıcı ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.

    FETÖ'nün yeniden yapılanma planı deşifre oldu!

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

    FETO'nun yeğeni ve örgütün kara kutusu olabilecek kişi olan Selahaddin Gülen, yakalanan ilk firari FETÖ'cü değil.



    Peki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplam kaç FETÖ'cü yakalandı? Terör örgütünün yeniden yapılanma planı ne? FETÖ'cüler nasıl haberleşiyor? Örgütün para trafiği hangi illerden organize ediliyor?



    FETÖ ile mücadelenin 5 yılına ilişkin çarpıcı ayrıntıları A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında açıkladı.


    FETÖ'nün darbe girişimini hatırlatarak Türkiye'nin örgütün peşini bırakmadığını vurgulayan Ulak, "Örgütün karakutusu olabilecek kişinin itirafları çok önemli. Örgütün özellikle Türkiye yapılanması hakkında vereceği bilgiler büyük önem taşıyor. Türkiye çok fazla terör örgütüyle mücadele ediyor. Bunlardan FETÖ'nün çok ayrı bir yeri var. 2016'da gerçek yüzlerini gördük. 2016'da vatandaşımızın üzerine mermi yağdırarak 252 kişiyi şehit etmişlerdi." dedi.



        Ulak, yurt dışındaki FETÖ'cülerin de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini dile getirdi. A Haber'de önemli açıklamalarda bulunan Kerim Ulak, "5 yıldır FETÖ'ye çok fazla operasyon yapılıyordu artık yurt dışına da sıçradı. Dışarıdan PKK'lılar getiriliyordu şimdi FETÖ'cüler de getiriliyor. Dünyanın hiçbir yeri FETÖ'cüler için güvenli değil. MİT nokta atışı operasyonlar yapıyor." dedi.

        KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI
        2 bin 51 kişi tutuklandı. Hükümlü sayısı ise 22 bin 232 ve toplamda 24 bin 283. Bu rakamlar İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız güncel rakamlar. 56 bin 409 soruşturma, 32 bin 272 kovuşturma ve toplam 88 bin 681 dosya bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 24 bin 714 personelin ihraç edildiği 2 bin 493 personel için ise idari sürecin devam ettiği belirtildi.

        Şu ana kadar soruşturma ve kovuşturma açılan kişi sayısı da açıklandı. 109 bin 421 kişi hakkında soruşturma, 42 bin 826 kişi hakkında kovuşturma dosyası açıldı. Toplam rakam ise 152 bin 247.

        FETÖ fiili darbe yargılanmaları dosya sayıları ise; 1 kovuşturma, 288 karar verilen dosya sayısı ve toplam mahkumiyet ise 152 bin 247. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet sayıları da A Haber'de Kerim Ulak tarafından paylaşıldı.

        Bin 634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet ve bin 366 kişiye müebbet cezası verildi. 1890 kişiye de süreli hapis. 2 bin 870 kişi için ise berat kararı çıktı.

        İŞTE FETÖ'NÜN YENİ İRTİBAT SİSTEMİ
        Örgütün elebaşından gelen emir üzerine FETÖ Türkiye'de yeniden yapılanmaya çalışıyor. Örgüt kriptolu mesajlaşma programı ByLock üzerinden yapıyordu ancak şimdi sistemi değiştirdiler. Yabancı uyruklu kişiler adına yabancı internet şirketlerinden alınmış abonelikler üzerinden sağlıyor. WhatsApp üzerinden iletişimde yurt dışı numaralar kullanılıyor. Konferans şeklinde görüşmeler yapılıyor. İrtibat için popüler internet oyunları kullanıyorlar. Opera, VPN, s çocuk fama ve GPS programlarını kullanıyor. Popüler oyunlardan 'LOL' üzerinden sohbet odalarında konuşuyorlar.

        FETÖ'NÜN MALİ TRAFİĞİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?
        Para trafiği İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 ayrı bölgeden yönetiliyor. Bunu yaparken haklarında soruşturma açılmamış özellikle kadın ve üniversite öğrencileri üzerinden yapılıyor.

            Finansal yapılanma altında sözde mağdur aileler için çalışma yürütülüyor. Örgüt içindeki dağılma ve çözülmenin engellenmesi çalışılıyor. Camilerin kadınlar bölümündeki kitapların arasına, seccade altı gibi yerlere para bırakılıyor. Örgütün üst düzey sorumluları sosyal medya hesaplarından irtibata geçiyor. Paraların kime gönderileceği söyleniyor ve harekete geçiliyor. ATM ve bankalar aracılığıyla para akışı başlıyor.

            Sözde eyalet hadimi ve eyalet talebe mesulü, sözde mağdur ailelere dağıtmak üzere küçük bölgeciye nakit para veriyor. Dershane tadilat kalemi adıyla geçmiş dönemde örgüte bağlı faaliyet yürüten dershane çalışanlarına ve ailelerine nakit para dağıtılıyor. Merkez tadilat kalemi adı altında FETÖ'nün sözde il abisinin maliyecisine para veriliyor. Bu para il abisi örgütü mensubunun inisiyatifinde dağıtılıyor.

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