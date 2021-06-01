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    • 01.06.2021 23:05
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    Doktor hastası tarafından bıçakla yaralanmıştı: Sağlık Bakanı 'dan anlamlı ziyaret

    'da bir hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve elleri zarar gören doktor 'e anlamlı ziyaret. Sağlık Bakanı saldırıya uğrayan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

    AA
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı ziyaret

    'da bir hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve elleri zarar gören doktor 'e anlamlı ziyaret. Sağlık Bakanı saldırıya uğrayan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.

    Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

    MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜŞTÜ
    Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender, yaşadığı travma sebebiyle mesleği bırakmayı dahi düşündüğünü söyledi.

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    Haberler Güncel Doktor Ertan İskender hastası tarafından bıçakla yaralanmıştı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı ziyaret