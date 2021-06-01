Ankara'da bir hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve elleri zarar gören doktor Ertan İskender'e anlamlı ziyaret. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırıya uğrayan Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.

Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜŞTÜ

Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender, yaşadığı travma sebebiyle mesleği bırakmayı dahi düşündüğünü söyledi.