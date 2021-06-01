Sinemalar açık mı kapalı mı? İçişleri Bakanlığı sinemalar kapatıldı mı? Açıklama geldi...

Sinemalar kapatıldı mı? Sinemalar açık mı kapalı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla sinemalarla ilgili yeni bir karar alındı. Normalleşme kapsamında 1 Haziran itibariyle sinemalar yarım kapasiteyle çalışmaya başlamıştı. Peki; sinemalar açık mı kapalı mı?
SİNEMALAR KAPATILDI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle açılacağı duyurulan sinema salonlarının 1 Temmuz tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.
KAFELER AÇILDI MI? İŞTE GENELGEDE YER ALAN O DETAYLAR!
Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatleri, üniversitelerde eğitim başta olmak üzere birçok konu ile ilgili alınan kararları madde madde açıklayan Başkan Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile belli olacağını ifade etmişti. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 'yeni kademeli normalleşme' dönemine dair detayların yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
- Lunaparklar ve tematik parkları,