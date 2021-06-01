Başkan Recep Tayyip Erdoğan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender ile telefonda görüştü

İskender, saldırıyı gerçekleştiren hastayla en çok ilgilenen doktorun kendisi olduğunu, böyle bir saldırıyı hiç beklemediğini belirterek, "Olay günü hasta kimseyi dinlemediği için benim ilgilenmem icap etti. Bundan önceki 3 veya 4 takibinde doktor arkadaşlarımızla ve güvenlikle kavga çıkarmış, taşkınlık yaratmış. O yüzden ben 'hastayı çağırın, beni dinler, ben ikna ederim, bir sıkıntısı varsa dinlerim' dedim." ifadelerini kullandı.

Hastanın tedavi sonrasında bazı şikayetlerden yakındığını, kendisinin de bunların zamanla geçeceğini anlatmaya çalıştığını dile getiren İskender, daha sonra poliklinik kapısından çıkmak üzereyken hastanın kendisine saldırdığını anlattı.