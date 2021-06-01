Başkan Recep Tayyip Erdoğan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İskender'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN GEREKEN YAPILACAK
İskender'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisini ileten Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender, yaşadığı travma sebebiyle mesleği bırakmayı dahi düşündüğünü söyledi.
Bel bölgesinden ve sağ elinden bıçakla yaralanan İskender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine saldıran hastasını, ayağının üzerinden araç geçtiği için geçen yıl aralıkta tedavi altına aldıklarını söyledi.
İskender, hastasının yarasının ciddiyeti sebebiyle ayağının kesilme durumu olduğunu ama aylar süren tedavi sayesinde parmakları kesilerek ayağının kurtarıldığını belirtti.
Hastasının hastanede tedavi görürken bazı psikolojik sıkıntılar yaşadığını anlatan İskender, bu süreçte hastayla özveriyle ilgilendiklerini dile getirdi.