Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2021 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 13:28
    ABONE OL

    lar açık mı? lunapark ve tematik parklar ? 2021 çalışma saatleri...

    lar ve tematik parkların açılıp açılmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kabine Toplantısı sonrası tarafından tüm valiliklere gönderilen genelge kapsamında yeni kademeli normalleşme döneminin detayları tek tek belirlenmiş oldu. Peki, lunaparklar açık mı, ? ? ne oldu? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    1 Haziran lunapark ve tematik parklar açıldı mı?

    Lunapark ve tematik parkların açılıp açılmadığı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları vatandaşlarla paylaştı. Bu bağlamda hangi mekanların açıldığı merak edilip araştırılıyor. Peki, . Peki, 1 Haziran lunaparklar açık mı, açıldı mı? Tematik parklar açık mı? 2021 Lunapark çalışma saatleri ne oldu? İşte tüm detaylar!

    LUNAPARKLAR VE TEMATİK PARKLAR AÇILDI MI 2021?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kahvehane, spor salonu, lunapark gibi işletmeler pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arası faaliyet gösterecek" ifadelerini kullandı.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

    İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

    3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

    Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,

    Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

    Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        Sinema salonları,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

        İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

        Lunaparklar ve tematik parkları,

        Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

        Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        392 lirayı tatlı tatlı yediler
        Haberler Güncel Lunaparklar açık mı? 1 Haziran lunapark ve tematik parklar açıldı mı? 2021 çalışma saatleri...