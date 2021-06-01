Lunapark ve tematik parkların açılıp açılmadığı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları vatandaşlarla paylaştı. Bu bağlamda hangi mekanların açıldığı merak edilip araştırılıyor. Peki, . Peki, 1 Haziran lunaparklar açık mı, açıldı mı? Tematik parklar açık mı? 2021 Lunapark çalışma saatleri ne oldu? İşte tüm detaylar!
LUNAPARKLAR VE TEMATİK PARKLAR AÇILDI MI 2021?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kahvehane, spor salonu, lunapark gibi işletmeler pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arası faaliyet gösterecek" ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ
İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ
3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.