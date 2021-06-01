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    • 01.06.2021 08:23
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    , serbest mi? lerde tavla, okey, kağıt oynamak yasak mı?

    Kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan mekanlar arasında , , kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı da yer alıyor. Kahvehanelerde kağıt, tavla ve okey gibi oyunların oynanıp oynanmadığını merak edenler ise konu hakkında yapılan açıklamaları merak ediyor. Peki, , serbest mi? Kıraathanelerde tavla, okey, kağıt oynamak yasak mı? İşte detaylar...

    Kahvehanelerde oyunlar yasak mı, serbest mi?

    Koronavirüsle mücadelede alınan kararlar dün akşam duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağının belirlenen kurallara uymak şartıyla 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterbileceğini ifade etti. Peki, kahvehanelerde oyunlar yasak mı, serbest mi? Kıraathanelerde tavla, okey, kağıt oynamak yasak mı? İşte merak edilenler...

    KAHVEHANELERDE OYUNLAR YASAK MI, SERBEST Mİ?

    Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.

    İşte alınan diğer kararlar ve açılan yerler;

    İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

    Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
    Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
    kaydıyla,

    Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
    Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
    3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        Sinema salonları,
        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
        İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
        Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
        Lunaparklar ve tematik parkları,
        Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
        Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
        kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

        Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

        3.3- Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM'ler;

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
        3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

            3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

            3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

            3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
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            Haberler Güncel Kahvehanelerde oyunlar yasak mı, serbest mi? Kıraathanelerde tavla, okey, kağıt oynamak yasak mı?