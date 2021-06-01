Koronavirüsle mücadelede alınan kararlar dün akşam duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağının belirlenen kurallara uymak şartıyla 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterbileceğini ifade etti. Peki, kahvehanelerde oyunlar yasak mı, serbest mi? Kıraathanelerde tavla, okey, kağıt oynamak yasak mı? İşte merak edilenler...
KAHVEHANELERDE OYUNLAR YASAK MI, SERBEST Mİ?
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.
İşte alınan diğer kararlar ve açılan yerler;
İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
kaydıyla,
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;