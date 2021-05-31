Geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip olan ve "Türkiye'nin "Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" olarak da nitelendirilen yeni nesil kamikaze drone'u Kargu-2, Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Libya Uzmanlar Paneli'nin yeni raporunda kendine geniş yer buldu.

YAPAY ZEKA İNİSİYATİF ALIP CANLI HEDEFİ YOK ETTİ

Libya'da darbeci Hafter güçlerine karşı yürütülen savaşta Türk Kargu-2'lerin önemine vurgu yapılan raporda, Türk drone'larının dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğine yer verildi.