TSK ve MİT'ten bebek katillerine ortak operasyon! Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!



TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HqODQ41kEF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021