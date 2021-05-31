TSK ve MİT'ten bebek katillerine ortak operasyon! Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Hangi deliğe girerlerse girsinler arayıp, bulup yok edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HqODQ41kEF