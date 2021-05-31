İktidara mafya ile oy kaybettirme planı

17-25 Aralık yargı darbesinde FETÖ'nün çok sıkça başvurduğu yöntem bir kez daha karşımıza çıkıyor. Öncelikle sosyal medyadan FETÖ, videolar üzerinden bazı bilgileri dolaşıma sokuyor. Hemen ardından operasyon medyası bu bilgileri alıyor ve büyütmeye başlıyor.
Çeşitli teoriler üretiliyor. Bu teorilere destek de muhalefet partilerinden geliyor. Muhalefete ilişkin pek çok temsilci, sosyal medya hesapları üzerinden yorumlar yapıp değerlendirmelerde bulunuyor. Şimdi de çeteler üzerinden Türkiye'ye kumpas kurulmaya çalışılıyor. Peki Dubai merkezli operasyonun hedefi ne? Türkiye'ye karşı ne yapılmak isteniyor?
Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber ekranlarında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KİM YA DA KİMLER YARDIM ETTİ?"
Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, şu ifadeleri kullandı: