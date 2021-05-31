İktidara mafya ile oy kaybettirme planı

"17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da beceremediklerini anladıkları anda uluslararası operasyona başladılar. Bu, Dubai merkezli uluslararası bir operasyon. Ama okyanus ötesini de unutmayın. Amerika'da bu olayın önemli bir yerinde bulunuyor. Özellikle bu kişinin, Türkiye'den gittikten sonra, Karadağ ve Makedonya'ya geçişi özellikle oradan Fas'a geçti. Fas'ta herhangi bir operasyon olmaksızın 3 gün sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Bu hattı izlerken, kim ya da kimler yardım etti? Fas'ta kim ona ne teklif etti ki birden BAE'ye geçmeye karar verdi. BAE'ye geçmeye karar verdikten sonra bu kasetler piyasaya sürülmeye başlandı. Dolayısıyla bu zincirin halkalarına baktığınızda, bu kişinin uluslararası bir operasyonun aparatı haline geldiğini anlayabiliriz. Tamamen kahvehane dedikodusu yapıyor, elinde herhangi bir bilgi ve belge yok. Dedikodu üzerinden alıcı buluyor. Öyle ki; Erdoğan ağzıyla kuş tutsa yaranamayacağı bir kesim var. O kesimde çok hile, hurda ve problemli, hastalıklı bir duruş başladı.

"ELİNDE HİÇBİR BİLGİ VE BELGE YOK"