Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Okullar Haziran'da mı kapanıyor?

Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yayımlanan bilgilere göre okulların ne zaman kapanacağı belli oldu. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını ve ne zaman karne alacaklarını sorguluyor. İşte karneler ne zaman verilecek sorusunun yanıtı!
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.