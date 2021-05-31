





Konuyla ilgili olarak SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından son yayınlanan düzenleme doğrultusunda, 1 Haziran 2021 itibarıyla İngiltere dışındaki destinasyonlarımızdan Türkiye'ye seyahat edecek yolcularımızın, aşağıdaki belgelerden birini ibraz etmeleri zorunludur.