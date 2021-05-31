31 Mayıs İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? İçişleri genelge son dakika! Kaldırılan yasaklar nelerdir?

Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.