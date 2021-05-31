31 Mayıs İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? İçişleri genelge son dakika! Kaldırılan yasaklar nelerdir?

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 31 Mayıs İçişleri genelge son dakika! Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi bekleniyor. Genelgede, yasaklara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasaklarının uzatıldığını, düğünlerin serbest kalacağını açıklamıştı. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ise kaldırıldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?
31 Mayıs İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayınlanmadı. Genelge yayımlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.
Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.