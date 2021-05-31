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    Türkiye 17 Mayıs'tan 1 Haziran’a kadar uygulanan kademeli normalleşme sürecini tamamladı. Türkiye için yeni yol haritasını belirleyecek olan kritik Kabine Toplantısı sona erdi ve koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni normalleşme kararları tarafından açıklandı. Bu noktada; sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranlar, spor salonları, okullar, kahvehaneler ve daha birçok alanı kapsayan kararlar Kabine sonrası netliğe kavuşmuş oldu. Peki, , ? , lise ve ?

    takvim.com.tr
    Okullar açıldı mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Türkiye 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kademeli normalleşme sürecinin sonuna geldi. Esnaftan öğrencilere kadar milyonlarca kişi alınan yeni kararlara kilitlendi. Kabine Toplantısı'nda alınan yeni normalleşme kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Peki, Okullar açıldı mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    BAKAN SELÇUK SON DAKİKA AÇIKLADI: OKULLAR AÇILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi.

    Bakan Selçuk "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

    BAKAN SELÇUK: "KAVUŞUYORUZ"

    Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

    7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

    Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

    Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

    2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

        KABİNE KARARLARI NELER?

        Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

        Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

        Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.

        Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

        Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.
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        Okullar açılıyor!
        Haberler Güncel Okullar açıldı mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da İlkokul, lise ve ortaokullar açılacak mı?