1 Haziran anaokulları, köy okulları açıldı mı? MEB son dakika okullar ne zaman açılacak? Okullar 7 Haziran'da mı açılacak?

1 Haziran anaokulları, köy okulları açıldı mı? MEB son dakika okullar ne zaman açılacak? Okullar açıldı mı sorusuna yanıt geldi. MEB son dakika açıklamasıyla okulların ne zaman açılacağına dair bilgi verildi. Yapılan açıklamada; anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerin ne zaman açılacağına ilişkin detaylı bilgi verildi. OKullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.
Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.