Düğünler nikahlar serbest mi? Düğünler ne zaman açılacak? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası düğünlerin açılıp açılmadığı merak ediliyor. Kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs'ta ilk yasaklar kaldırılmıştı. 1 Haziran itibariyle birçok yerin açılması ve yasaklarda hafifletilme olması bekleniyor. Düğün yapmak isteyen vatandaşlar da düğünler son dakika açıldı mı sorusuna yanıt arıyor. 31 Mayıs tarihli kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor.
DÜĞÜNLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.
Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.
Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.
Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.