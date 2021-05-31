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    açıldı mı? 31 Mayıs kabine son dakika ? ?

    ? 31 Mayıs kabine toplantısı son dakika kararlarının ardından sorusuna yanıt aranıyor. Düğünler nikahlar serbest mi kaldı? Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla düğünlerin serbest kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün törenlerine yasaklama getirilmişti. Vatandaşlar düğünlerin ne zaman olacağını merakla bekliyor. Bunun için gözler kabine toplantısına çevrilmişti.

    takvim.com.tr
    Düğünler ne zaman açılacak? Düğünler nikahlar serbest mi?

    Düğünler nikahlar serbest mi? Düğünler ne zaman açılacak? 31 Mayıs kabine toplantısı sonrası düğünlerin açılıp açılmadığı merak ediliyor. Kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs'ta ilk yasaklar kaldırılmıştı. 1 Haziran itibariyle birçok yerin açılması ve yasaklarda hafifletilme olması bekleniyor. Düğün yapmak isteyen vatandaşlar da düğünler son dakika açıldı mı sorusuna yanıt arıyor. 31 Mayıs tarihli kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor.

    DÜĞÜNLER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

    Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

    Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

    Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.

    Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

    Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

        ALINACAK KARARLAR NELERDİR?

        1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını söylemişti.

        Ancak kapanma tedbirlerine rağmen günlük 5000 vaka sayısının altına inme hedefine ulaşılamaması nedeniyle, kısıtlamaların tamamen kaldırılması yerine yeni kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı ifade ediliyor.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan kısmi kapanma tedbirlerinin günlük vaka, hasta ve vefat sayılarına yansıması ile aşılama çalışmaları hakkında kabineye detaylı bilgi verecek.

        Kabine, Koronavirüs Risk Haritası'nı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alarak yeni normalleşme adımlarını belirleyecek. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının illerin risk durumuna göre gevşetilmesi bekleniyor.

        KAFE VE RESTORANLARIN AÇILMASI BEKLENİYOR

        Kısıtlamanın düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılması, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam etmesi gündemde. Halen gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veren restoran ve kafelerin faaliyetleri konusunda da adım atılacağı belirtiliyor.

        Kabinede, restoran, lokanta, kafe, çay bahçesi gibi yerlerin, çok yüksek riskli iller dışında, faaliyetlerini yüzde 50 kapasiteyle sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında sürdürmesi yönünde karar verilmesi bekleniyor.

            DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

            Açık hava ve kır düğünlerine izin verilmesinin de yeni normalleşme adımları arasında olacağı ifade ediliyor. Sosyal mesafe kurallarına uymak ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren açık hava düğünlerine izin verilebileceği belirtiliyor.

            Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe göre halı sahalar, spor salonları ve yüzme havuzlarının tekrar açabilmesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede karara bağlanacak konular arasında yer alıyor.

            OKULLAR AÇILACAK MI?

            Kabinede ayrıca yüz yüze eğitime geçilmesi konusu da değerlendirilecek. Koronavirüs risk haritasına göre mavi ve sarı renkli, yani düşük ve orta riskli illerde okullarda haftada iki gün yüz yüze eğitim kararının verilmesi ihtimaller arasında.

            Bilim Kurulu'nun, haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arasında iki metrelik mesafe olması durumunda maskesiz oturulabilmesi veya dolaşabilmesi yönündeki önerisi de kabine toplantısında görüşülecek.
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            Haberler Güncel Düğünler son dakika açıldı mı? 31 Mayıs kabine son dakika düğünler ne zaman açılacak? Düğünler serbest mi?