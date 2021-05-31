Son dakika: Spor salonları açılacak mı? 1 Haziran'da spor salonları açık mı yoksa kapalı mı olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceği duyurulmuştu. Peki hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası halka seslendi, peki neler söyledi? Spor salonları hizmet verecek mi?
SPOR SALONLARI 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?
Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.
SALGININ YAYILMA HIZI
Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.
KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI
Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.