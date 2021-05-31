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    ? ? Bugün Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşti ve milyonlarca vatandaşın gözü kulağı açıklanacak kararlara çevrilmişti. Beklenen haber geldi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenerek normalleşme aşamasında alınan kararları açıkladı. Peki 1 Haziran itibariyle neler değişecek? Spor salonları açılacak mı? İşte son dakika kararlar…

    takvim.com.tr
    Son dakika: Spor salonları açılacak mı?

    Son dakika: Spor salonları açılacak mı? 1 Haziran'da spor salonları açık mı yoksa kapalı mı olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme takviminin ikinci etabına geçileceği duyurulmuştu. Peki hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası halka seslendi, peki neler söyledi? Spor salonları hizmet verecek mi?

    SPOR SALONLARI 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

    Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.

    SALGININ YAYILMA HIZI

    Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.

    KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI

    Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.

        BAĞIŞIKLIK BÖYLE SAĞLANACAK

        Şu ana kadar 28 milyon doz (11 milyon kişi iki doz oldu) aşı yapıldı. Bu da nüfusun yüzde 14, yetişkin nüfusun ise yüzde 20'lik bölümünün aşılandığı anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, nüfusun 5 milyon 200 bine yakını hastalığı geçirmiş durumda. Bu da dikkate alınırsa nüfusun 18 milyona yakın bölümü bağışıklık kazanmış görünüyor. Haziran'da gelecek 30 milyon doz BioNTech aşısının hepsi yapılacak. Böylece hastalanan ve aşılanan sayısı 50 milyonu bulacak. Aşılama temmuz ve ağustos aylarında da sürecek ve toplumsal bağışıklık kazanılacak.
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