İMAMOĞLU'NUN TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Göksu'nun kürsüye çıkıp konuşma yaptığı sırada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ciddiyetsiz tavırları dikkat çekti İstanbul'un sorunlarının dile getirildiği esnada İmamoğlu'nun rahat tavırları, AK Parti grubu tarafından tepkiyle karşılandı.

GÖKSU'DAN ZOR SORULAR

Göksu'nun İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Biz iki yıldır bu mecliste yanlışa yanlış dedik, doğruya doğru dedik. İstanbul'un hayrına olduğunu düşündüğümüz binlerce kararı bu meclisten oy birliği ile geçirdik" diyerek sözlerine başlayan Göksu, "Seçimden bu yana iki yıl geçti. Bu iki yıllık süreci değerlendirmek ve Faaliyet Raporu'nda var olan gerçekleri ortaya koymak için konuşmama şu beş temel soruyu sorarak başlamak istiyorum. 1. İstanbul'un en önemli konuları olan, deprem, çevre, ulaşım ve sosyal hizmetler konularında iki yılda neler yapılmıştır? Bu konularda İstanbul ileri mi gitmiştir, geri mi gitmiştir? CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'u yönetme becerisi var mıdır? 2. Bu Faaliyet Raporu'nda İstanbul'un çocukları, gençleri ve kadınları için ne var? Bu rapor, İstanbul'un geleceği için ne vaat ediyor? Hangi yeni yatırımları öngörüyor? Nasıl bir vizyon ortaya koyuyor? 3. İki yılda İstanbul'da hangi yönetim anlayışı sergilendi, bu anlayış hangi siyasal ve etik prensibe dayanmaktadır? Bu yönetimin bir ilkesi var mıdır? 4. İki yılda, bu yönetim seçim vaadi olarak İstanbullulara verdiği sözleri tuttu mu? Bu konudaki söz sadakati nedir? 5. İki yılın sonunda, ortaya bir başarı hikâyesi çıkmış mıdır? Yoksa anlatılanlar bir masaldan mı ibarettir?" dedi.