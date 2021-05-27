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    • 27.05.2021 23:10
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    'li 'den Mehmet 'ya sansür! Önce konuşmasını sonra elektrikleri kestiler

    'li yönetimindeki 'nin Meclis toplantısı bir skandala sahne oldu. İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göks konuşurken CHP'li İBB yönetimi iki kez canlı yayını kesti daha sonrasında ise elektrikler kesildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Göksu, "Yayınlar da dursa, elektrikler de kesilse İstanbullular hiç merak etmesin. Gerçekleri eninde sonunda AN-LA-TA-CA-ĞIZ" dedi. Göksu konuşurken İmamoğlu'nun ciddiyetsiz şekilde oturması ise dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    CHP'den İBB Meclisi'nde sansür!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık faaliyetlerinin ele alındığı İBB Yıllık Faaliyet Raporu İBB Meclisi'nde görüşüldü.

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Meclis toplantısı bir skandala sahne oldu.

    İBB'DEN SANSÜR
    İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kürsüde yaptığı konuşmada İBB'nin Yıllık Faaliyet Raporu hakkında görüşlerini açıklarken CHP'li İBB yönetimi iki kez canlı yayını kesti daha sonrasında ise elektrikler kesildi.

    "GERÇEKLERİ ENİNDE SONUNDA ANLATACAĞIZ"
    Göksu Twitter üzerinden duruma tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada, "Yayınlar da dursa, elektrikler de kesilse İstanbullular hiç merak etmesin. Gerçekleri eninde sonunda AN-LA-TA-CA-ĞIZ" dedi.

        "Yayınlarımız da kesilse, elektrikler de kesilse, mikrofonlarımız da kapansa İstanbul'a gerçekleri anlatmaya devam..." ifadelerini kullanan Göksu, "Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz." dedi.

        İMAMOĞLU'NUN TAVRI TEPKİ ÇEKTİ
        Göksu'nun kürsüye çıkıp konuşma yaptığı sırada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ciddiyetsiz tavırları dikkat çekti İstanbul'un sorunlarının dile getirildiği esnada İmamoğlu'nun rahat tavırları, AK Parti grubu tarafından tepkiyle karşılandı.

        GÖKSU'DAN ZOR SORULAR
        Göksu'nun İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Biz iki yıldır bu mecliste yanlışa yanlış dedik, doğruya doğru dedik. İstanbul'un hayrına olduğunu düşündüğümüz binlerce kararı bu meclisten oy birliği ile geçirdik" diyerek sözlerine başlayan Göksu, "Seçimden bu yana iki yıl geçti. Bu iki yıllık süreci değerlendirmek ve Faaliyet Raporu'nda var olan gerçekleri ortaya koymak için konuşmama şu beş temel soruyu sorarak başlamak istiyorum. 1. İstanbul'un en önemli konuları olan, deprem, çevre, ulaşım ve sosyal hizmetler konularında iki yılda neler yapılmıştır? Bu konularda İstanbul ileri mi gitmiştir, geri mi gitmiştir? CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'u yönetme becerisi var mıdır? 2. Bu Faaliyet Raporu'nda İstanbul'un çocukları, gençleri ve kadınları için ne var? Bu rapor, İstanbul'un geleceği için ne vaat ediyor? Hangi yeni yatırımları öngörüyor? Nasıl bir vizyon ortaya koyuyor? 3. İki yılda İstanbul'da hangi yönetim anlayışı sergilendi, bu anlayış hangi siyasal ve etik prensibe dayanmaktadır? Bu yönetimin bir ilkesi var mıdır? 4. İki yılda, bu yönetim seçim vaadi olarak İstanbullulara verdiği sözleri tuttu mu? Bu konudaki söz sadakati nedir? 5. İki yılın sonunda, ortaya bir başarı hikâyesi çıkmış mıdır? Yoksa anlatılanlar bir masaldan mı ibarettir?" dedi.

        "CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ İSTANBUL'U YÖNETMEYİ BECEREMİYOR VE GERİYE GÖTÜRÜYOR"
        Göksu daha sonra konuşmasına şöyle devam etti: "Bu beş temel soruya verilen objektif cevaplar, şu üç gerçeği ortaya çıkarmaktadır. CHP'li İBB yönetimi İstanbul'u yönetmeyi beceremiyor ve geriye götürüyor. CHP'li İBB yönetimi İstanbul'un geleceğini yok ediyor. CHP'li İBB yönetimi siyasi etik ilkelerine aykırı davranarak nankör bir yönetim anlayışı sergiliyor. Neden mi böyle söylüyorum? Hayır, ben söylemiyorum aslında. CHP'li İBB yönetimi tarafından hazırlanan işte bu elimdeki Faaliyet Raporu söylüyor. Yani aslında bizzat siz söylüyorsunuz. Gelin hep birlikte İstanbul'un iki yılına rakamların gerçekliğiyle bakalım."

            "BU KAYNAK BÜTÇEYE GİRMEDİĞİNE GÖRE NEREYE GİTMİŞTİR?"
            Faaliyet Raporu eleştirilerine İBB yönetiminin mali performansıyla başlayan Göksu, "Faaliyet Raporu'na bakınca bu yönetimin İstanbul için hiçbir yeni kaynak üretemediğini, mevcut kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanamadığını görmekteyiz. Seçimden önce 'İstanbul nimet nimet' diyerek bu 'şehrin bütçesini iki katına' çıkaracağını söyleyenler ne yaptılar? 2020 senesinde toplam bütçenin yüzde 26'sını kendi öz kaynaklarından üreteceğini öngördükleri hâlde, sadece yüzde 9'unu gerçekleştirebildiler. Oysa bu rakam 2018 senesinde yüzde 29 idi. Bütçenin sadece yüzde 71'i merkezî idareden gelmişti. Bu yönetim zamanında bütçenin tam yüzde 91'i merkezi idareden gelmiş, İBB ise bütçenin sadece yüzde 9'unu kendi üretebilmiş olduğuna göre İstanbul'un geri kalan kaynakları nerededir? Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?" diye konuştu.

            "PARALAR NEREDE?"
            M. Tevfik Göksu, konuşmasının devamında, "CHP'li İBB yönetimi iki senede toplamda yaklaşık 123 milyar 679 milyon TL konsolide bütçe kullandı" diyerek şu soruları sordu:
            - İBB yönetimi bu bütçeyi çevre yatırımlarına harcamadı. Peki paralar nerede?
            - İBB bu bütçeyi engelli vatandaşlarımıza da harcamadı. O zaman paralar nerede?
            - Sayın Başkan paraları sokak hayvanları için de harcamadığınıza göre paralar nerede?
            - Bütçe sosyal yardımlara da ayrılmadı. O hâlde paralar nerede?
            - Kültür merkezlerini, eğitim merkezlerini kapatmışsınız. Peki bütçeyi nereye harcadınız? Paralar nerede?
            - Bütçeyi İstanbul'un en önemli konusu olan deprem hazırlığı için de harcamamışsınız Sayın Başkan. O hâlde paralar nerede?
            - Görüyoruz ki ulaşım yatırımlarında da 0 (sıfır) çekmişsiniz. Ulaşıma da kaynak ayırmadığınıza göre paralar nereye gitti?
            - Sayın Başkan, bütçeyi yatırıma da ayırmadığınıza göre nereye ayırdınız? Paralar nerede?
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            Haberler Güncel CHP'li İBB'den Mehmet Tevfik Göksu'ya sansür! Önce konuşmasını sonra elektrikleri kestiler