A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Bülent Erandaç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde açıklayacağı müjdeye canlı yayında duyurdu.
"İNANILMAZ BİR REZERV VAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çok büyük başarıları olduğunu vurgulayan Bülent Erandaç, sismik gemilerin önemine vurgu yaptı.
Erandaç, "Akdeniz'de de, Karadeniz'de de bulduk. 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gidecek. Orada açıklayacak. Bölge neresi? Kıbrıs Türk devletiyle doğrudan doğruya Libya'yla yaptığımız anlaşmanın bölgesinde. Yeni müjde de Akdeniz'den gelecek. Şu an son incelemeler yapılıyor. İnanılmaz bir rezerv var. Hem doğal gaz hem petrol bulduk" dedi.
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