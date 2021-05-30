Türkiye'nin petrolleri nasıl çalındı? İşte kapatılan petrol kuyularının çarpıcı hikayesi...

İşte Pazarcı'nın açıklamaları:

"FIÇI BİRA BULUNDU DESENZ DAHA FAZLA SEVİNECEK ÇEVRELER VAR"

"Bazı çevrelere bakıyoruz maalesef umurlarında değil bu petrol hamleleri doğalgaz hamleleri… Adeta şu kadar varil petrol bulundu yerine; 'şu kadar galon, şu kadar fıçı bira bulundu' deseniz daha fazla sevinecek bir takım çevreler var.

BİZİM PETROLLERİMİZ ÇALINDI

Bakın kapatılan kuyulardan bahsedildi ve iyi niyet, kötü niyet tartışması yapıldı. Enerji Bakanı'nın (Fatih Dönmez) açıklamasına baktığımızda zaten iyi niyetli kapatılan kuyulardan bahsedilmiyor. Kötü niyetli kapatılan kuyulardan bahsediyor. Bunun altını çizmek lazım. Bizim ülkemizde sadece kuyular kapatılmadı. Bizzat ben Enerji Bakanından dinledim…