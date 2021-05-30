Türkiye'nin petrolleri nasıl çalındı? İşte kapatılan petrol kuyularının çarpıcı hikayesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Türkiye'ye petrol müjdesi verdi.
Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından, kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Türkiye'nin petrol hamlesini ve kapatılan kuyuların hikayesini anlattı.
İşte Pazarcı'nın açıklamaları:
"FIÇI BİRA BULUNDU DESENZ DAHA FAZLA SEVİNECEK ÇEVRELER VAR"
"Bazı çevrelere bakıyoruz maalesef umurlarında değil bu petrol hamleleri doğalgaz hamleleri… Adeta şu kadar varil petrol bulundu yerine; 'şu kadar galon, şu kadar fıçı bira bulundu' deseniz daha fazla sevinecek bir takım çevreler var.
BİZİM PETROLLERİMİZ ÇALINDI
Bakın kapatılan kuyulardan bahsedildi ve iyi niyet, kötü niyet tartışması yapıldı. Enerji Bakanı'nın (Fatih Dönmez) açıklamasına baktığımızda zaten iyi niyetli kapatılan kuyulardan bahsedilmiyor. Kötü niyetli kapatılan kuyulardan bahsediyor. Bunun altını çizmek lazım. Bizim ülkemizde sadece kuyular kapatılmadı. Bizzat ben Enerji Bakanından dinledim…