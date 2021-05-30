81 ilde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda, alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği ve normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınması tahmin ediliyor.