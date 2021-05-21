SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali vermişti! Karadeniz'de petrol ve doğal gaz için 40 kuyu daha açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de süren sondaj çalışmalarında yakında müjdeler alınabileceği sinyalini vermesinin ardından gözler bir kez daha denizlerdeki çalışmalara çevrildi.
Sondaj ve sismik araştırma gemileri bir yandan Karadeniz'de yeni kuyular açmayı sürdürürken, bir yandan da Doğu Akdeniz'de gemiler harıl harıl çalışıyor.
ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR
Gözlerin çevrildiği çalışmalar ise hem Karadeniz'de hem de Doğu Akdeniz'de tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Fatih'in 405 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfine imza attığı Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları sürüyor.