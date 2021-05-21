SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali vermişti! Karadeniz'de petrol ve doğal gaz için 40 kuyu daha açılacak



ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Gözlerin çevrildiği çalışmalar ise hem Karadeniz'de hem de Doğu Akdeniz'de tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Fatih'in 405 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfine imza attığı Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları sürüyor.