Taksim Camii'nin açılışı uluslararası basını kudurttu

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii'ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur" ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim'e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, dün ibadete açıldı.
Binerce kişi bu ana tanıklık etmek için Taksim Meydanı'nı doldurdu. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı alanda vatandaşlara seccade ve dezenfektan dağıtıldı, meydan gül suyuyla yıkandı. Tarihi açılış her zaman olduğu gibi uluslararası basını rahatsız etti.
LAİKLİK VE GEZİ'YE VURGU YAPTILAR
Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim'den naklen yayınlar yaparak algı operasyonu yapan uluslararası basın, tarihi açılıştan rahatsız oldu. İngiliz The Guardian ve BBC, Amerikan Washington Post, Fransız France24, İspanyol El Periodico, Katar merkezli Al Jazeera ve İsveçli Expressen, Erdoğan'ın simge meydan Taksim'deki camii açılışını Gezi Parkı Eylemleri üzerinden gördü.