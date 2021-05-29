Taksim Camii'nin açılışı uluslararası basını kudurttu

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii'ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur" ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim'e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, dün ibadete açıldı.