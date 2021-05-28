Taksim Camii İstanbul'un sembolleri arasında yerini aldı! İşte en güzel kareler
Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Erdoğan, "Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır" dedi. Binlerce Müslüman caminin açılışında yer alma şansı bulurken 81 ilden milyonlarca Müslüman'ın ise kalbi adeta orada attı. İşte açılışa katılamayanlar için Taksim Camii'nden en özel kareler.
28.05.2021 15:31
- Son Güncelleme: 28.05.2021 15:34
Cuma namazına, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.