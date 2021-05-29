İmamoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde düzenlenen anma törenine katılmış ve ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasından bağlaması Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olarak okunmuştu.









DERSİNİ ALDI İMAJ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, bu yıl da Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma programı düzenlendi.



Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.









İmamoğlu'nun geçen yıl adeta Fatih Sultan Mehmet'e meydan okur gibi yürüdüğü ve tepki çeken görüntülerin ardından bu yıl dersini aldığı görüldü. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, bu yıl yaptığı ziyarette hal ve hareketleriyle adeta geçen yılki saygısızlığını unutturmaya çalıştı, attığı her adıma dikkat etti.



