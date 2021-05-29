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    • 29.05.2021 13:39
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    İmamoğlu milletten dersini almış! Türbesi’ndeki tepki çeken hareketi unutturma çabası

    Geçen yıl Türbesi’nde düzenlenen anma törenine katılan ve türbe ziyareti sırasında ellerini arkasından bağlayarak adeta Fatih'e meydan okuyan Bizanslı pozu veren İmamoğlu'nun tepkilerden sonra bu yıl dersini aldığı ve davranışlarıyla geçen yılki görüntüleri unutmaya çalıştığı görüldü.

    İmamoğlu, geçtiğimiz yıl 'un fethinin 567. yıldönümünde Türbesi'nde düzenlenen anma törenine katılmış ve ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasından bağlaması Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olarak okunmuştu.




    DERSİNİ ALDI İMAJ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR
    İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, bu yıl da Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma programı düzenlendi.


    Programa İstanbul Valisi ve Başkanı da katıldı.




    İmamoğlu'nun geçen yıl adeta Fatih Sultan Mehmet'e meydan okur gibi yürüdüğü ve tepki çeken görüntülerin ardından bu yıl dersini aldığı görüldü. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, bu yıl yaptığı ziyarette hal ve hareketleriyle adeta geçen yılki saygısızlığını unutturmaya çalıştı, attığı her adıma dikkat etti.

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    Haberler Güncel İmamoğlu milletten dersini almış! Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki tepki çeken hareketi unutturma çabası