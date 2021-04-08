CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarların sorunlarını dinleyen CHP Lideri, bir muhtarın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
"DÜRÜST KONUŞUYORSUNUZ AMA..."
Ekonomik olarak yaşadığı problemleri dile getiren muhtar, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na "Dürüst konuşuyorsunuz ama HDP ile sizin şeye, ona.. Karşı çıkıyorum." diyerek CHP-HDP ittifakından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri derin bir endişeyle dinlediği ve sözleri tek tek not ettiği görüldü.
KÜRSÜDEN CEVAP VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıktıktan sonra muhtarlardan gelen HDP tepkisine cevap verdi.