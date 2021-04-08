CHP Lideri, HDP ile ittifak yapmadıklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP'yle beraber bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz, zulmün karşısında susmayız" dedi.