Gara şehitleri konusunda devleti suçlayan Kılıçdaroğlu HDP’lilerin açıklamalarını değerli buluyorum dedi

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gara katliamı konusunda skandal açıklamalarını sürdürdü.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e verdiği röportajda Gara operasyonu ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve tutuklu Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını 'değerli' bulduğunu açıklaması dikkat çekti.





Kılıçdaroğlu röportajda "Sayın Mithat Sancar'ın da Sayın Selahattin Demirtaş'ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir" dedi.

DEMİRTAŞ'IN "SİYASİ ŞOV" AÇIKLAMASINA DESTEK

Sabah'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun röportajda Türk ordusunun terörle mücadelesini 'siyasi şov' olarak gören Demirtaş'ın Gara açıklamasına destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.



Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Selahattin Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu. "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır."





Kılıçdaroğlu'nun desteklediği bir diğer isim olan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da 13 şehidimizin olduğu Gara katliamı ile ilgili partisinin grup toplantısında şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?"

13 şehidin, PKK tarafından katledilmediğine dair algı oluşturmaya çalışan Sancar'ın açıklamalarının öncesinde benzer açıklamalar PKK ve ABD'den gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Gara'daki katliama ilişkin, "Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız" açıklamasında bulunmuştu.