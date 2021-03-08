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    • 08.03.2021 16:43
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    şehitleri konusunda devleti suçlayan Kılıçdaroğlu "’lilerin açıklamalarını değerli buluyorum" dedi

    şehitleri konusunda 'ya ve ortaklarına tek kelime etmeyen zihniyet; utanmadan katliamı terörle mücadele eden devlete yıkma peşine düştü. CHP Genel Başkanı , gazetesine verdiği röportajda ile ilgili Genel Başkanı ve tutuklu ’ın açıklamalarını ‘değerli’ bulduğunu açıkladı. Şehitler konusunda devletin değil Kandil'in sözcülerinin yanında yer alması, Kılıçdaroğlu'nun nasıl 'nin esiri olduğunu gözler önüne serdi.

    Gara şehitleri konusunda devleti suçlayan Kılıçdaroğlu HDP’lilerin açıklamalarını değerli buluyorum dedi

    Son dakika haberi... CHP lideri , ı konusunda skandal açıklamalarını sürdürdü.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetesinden 'e verdiği röportajda ile ilgili Genel Başkanı ve tutuklu 'ın açıklamalarını 'değerli' bulduğunu açıklaması dikkat çekti.

    Kılıçdaroğlu röportajda "Sayın Mithat Sancar'ın da Sayın Selahattin Demirtaş'ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir" dedi.

    DEMİRTAŞ'IN "SİYASİ ŞOV" AÇIKLAMASINA DESTEK
    Sabah'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun röportajda Türk ordusunun terörle mücadelesini 'siyasi şov' olarak gören Demirtaş'ın açıklamasına destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.

    Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Selahattin Demirtaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu. "Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu 'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır."

    Kılıçdaroğlu'nun desteklediği bir diğer isim olan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da 13 şehidimizin olduğu Gara katliamı ile ilgili partisinin grup toplantısında şu açıklamayı yapmıştı:

    "Bu bir infaz mıdır, yoksa ölümler bombardımanların sonucu olarak mı gerçekleşmiştir?"

    13 şehidin, tarafından katledilmediğine dair algı oluşturmaya çalışan Sancar'ın açıklamalarının öncesinde benzer açıklamalar PKK ve 'den gelmişti. Gara'daki katliama ilişkin, "Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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