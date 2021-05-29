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    • 29.05.2021 11:40
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    1 Haziran ? Kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?

    Kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? 1 Haziran ? Kafe ve restoranların çalışma düzeninin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Açılan kafeler ve restoranlar sadece paket servisle hizmet veriyor. Kafeler ve restoranlarda oturarak hizmet verme döneminin ne zaman başlayacağı ise araştırılıyor. Peki; ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    1 Haziran kafeler restoranlar açılıyor mu? Kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?

    1 Haziran'da kafeler restoranlar açılıyor mu? Kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? Kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. Yeni normalleşme kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni kararların alınması bekleniyor.

    KAFELER RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

    Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak.
    Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

    YEME-İÇME YERLERİ

    KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR AÇIK MI?

    Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri
    - Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
    - Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.


    17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

        Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
        - Sinema salonları,
        - Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
        - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
        - Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,


        - Hamam, sauna ve masaj salonları,
        - Lunaparklar ve tematik parklar.
        Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

        BİLİM KURULU TAVSİYE KARARINA GÖRE

        Tavsiye kararlarına göre, 1 Haziran sonrası kafe ve lokantaların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermesine izin verilebileceği, hafta içinde akşam 21.00 sabah 05.00 arası uygulanan sokak kısıtlamasının süresinin azaltılabileceği belirtilirken, vatandaşlara da sahil, park ve bahçelerde 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla maskesiz oturma, dinlenme imkânı tanınabileceği ifade ediliyor.
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