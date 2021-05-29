1 Haziran kafeler restoranlar açılıyor mu? Kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?

1 Haziran'da kafeler restoranlar açılıyor mu? Kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? Kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. Yeni normalleşme kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni kararların alınması bekleniyor.