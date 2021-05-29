1 Haziran kafeler restoranlar açılıyor mu? Kafeler 1 Haziran'da açılacak mı?

1 Haziran'da kafeler restoranlar açılıyor mu? Kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? Kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. Yeni normalleşme kapsamında 1 Haziran itibariyle yeni kararların alınması bekleniyor.
KAFELER RESTORANLAR AÇILIYOR MU?
Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak.
Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
YEME-İÇME YERLERİ
KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.