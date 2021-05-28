KPSS ücreti 300 lira mı? 2021 KPSS ücreti ne kadar? KPSS A Grubu - Öğretmenlik başvuru ücreti!

KPSS ücreti 300 lira mı? 2021 KPSS ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücretinin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. KPSS sınavına giriş yapacak binlerce aday başvuru ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyodu. Konuyla ilgili yeni ücret iddiası da geldi. KPSS ücretinin 300 lira olacağı iddia edilmişti. Peki, 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS ÜCRETİ 300 LİRA MI?
Adaylar, sosyal medyadan 300 TL olduğu iddia edilen ücretle ilgili paylaşımlar yapıyordu. Ancak KPSS başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdan öğreniliyor. Herhangi bir ücret açıklaması yapılmadı.
Bu yılki ücretlerin de şu şekilde olması bekleniyor:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 70,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 100,00 TL
28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuru yapmayan adaylar için ÖSYM geç başvuru tarihlerini de yayınladı. KPSS lisans oturumları geç başvuruları 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti %50 zamlı olarak alınacak.