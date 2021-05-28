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    • 28.05.2021 11:04
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    300 lira mı? ne kadar? KPSS A Grubu - Öğretmenlik başvuru ücreti!

    300 lira mı? ne kadar sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. KPSS A Grubu ve KPSS Öğretmenlik sınavları için başvurular 28 Mayıs tarihinde açıklanıyor. nin 300 lira olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama geldi. Peki; ? 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

    takvim.com.tr
    KPSS ücreti 300 lira mı? 2021 KPSS ücreti ne kadar? KPSS A Grubu - Öğretmenlik başvuru ücreti!

    KPSS ücreti 300 lira mı? 2021 KPSS ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücretinin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. KPSS sınavına giriş yapacak binlerce aday başvuru ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyodu. Konuyla ilgili yeni ücret iddiası da geldi. KPSS ücretinin 300 lira olacağı iddia edilmişti. Peki, 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS ÜCRETİ 300 LİRA MI?

    Adaylar, sosyal medyadan 300 TL olduğu iddia edilen ücretle ilgili paylaşımlar yapıyordu. Ancak KPSS başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdan öğreniliyor. Herhangi bir ücret açıklaması yapılmadı.

    Bu yılki ücretlerin de şu şekilde olması bekleniyor:

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 70,00 TL

    ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 100,00 TL

    28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuru yapmayan adaylar için ÖSYM geç başvuru tarihlerini de yayınladı. KPSS lisans oturumları geç başvuruları 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti %50 zamlı olarak alınacak.

        KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        2021 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavına katılacak adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle adaylar sınav tarihine kadar geçerli olacak HES kodlarını AİS'e tanımlayacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir.

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

        KPSS başvuru ücretleri ÖSYM tarafından anlaşmalı bankalara veya e-İŞLEMLER'de yer alan ÖDEMELER kısmından banka veya kredi karıyla yatırılacaktır. Bankaya giderek sınav başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar başvuruda bildirdikleri T.C kimlik numarası ve adı, soyadları ile sınav ücretini yatırabilir. İşte KPSS başvuru ücretlerinin yatırılabileceği bankalar;

        Akbank şubeleri ATM ve internet bankacılığı

        Albaraka Türk Katılım Bankasının şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Finansbank şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Kuveyt Türk Katılım bankası şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank tüm şubeleri ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası tüm şubeleri ve ATM'leri

        Ziraat Bankası'ndan sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılıktan işlem yapılabilir.
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        Haberler Güncel KPSS ücreti 300 lira mı? 2021 KPSS ücreti ne kadar? KPSS A Grubu - Öğretmenlik başvuru ücreti!