KPSS ücreti 300 lira mı? 2021 KPSS ücreti ne kadar? KPSS A Grubu - Öğretmenlik başvuru ücreti!

KPSS ÜCRETİ 300 LİRA MI?

Adaylar, sosyal medyadan 300 TL olduğu iddia edilen ücretle ilgili paylaşımlar yapıyordu. Ancak KPSS başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdan öğreniliyor. Herhangi bir ücret açıklaması yapılmadı.

Bu yılki ücretlerin de şu şekilde olması bekleniyor:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL