Son dakika: 160 yıllık Taksim Camii hayali gerçek oldu! "Başkan Erdoğan'dan başkası yapamazdı"
Başkan Erdoğan'ın Taksim'de 27 yıl önce işaret ettiği noktada 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yine Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Taksim Camii hayalinin 1950'li yıllarda kurulmaya başlandığını söylenilse de tarihçiler bu projenin 1860'lı yılara kadar dayandığının altını çiziyor. Darbeler ve MGK kararlarıyla da engellenmeye çalışılan tarihi projeyi Başkan Erdoğan'dan başka kimsenin yapamayacağını belirten TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, "28 Şubat'ta darbeci askerlerin gerekçelerinden biridir Taksim Camii. Şimdi bir yiğit çıktı bu hayali gerçekleştirdi. Ben yaparım dedi yaptı." ifadelerini kullandı.
28.05.2021 09:03
- Son Güncelleme: 28.05.2021 13:33
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu.
Sene 1994! ''İnşallah bize nasip olur'' Başkan Erdoğan Taksim Camii'nin yerini böyle göstermişti!
9 Ocak 1994 yılında henüz İBB Başkanlığına aday olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii'ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler veriyor.
"SOL ELİNLE GÖSTER REİS"
Bu sırada gazeteciler "Sol elinle göster Reis istersen" diyerek caminin tam olarak nereye yapılacağını soruyor.
Erdoğan, caminin tam noktasını gösterdikten sonra "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur" diyor.
Erdoğan'ın o vaadi, 27 yıl sonra gerçekleşti.