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İbadete açılmasına sayılı günler kala Taksim'deki caminin içi drone ile görüntülendi

Taksim'de ibadete açılmasına sayılı günler kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi. Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al'i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresi'nin 24'üncü ayeti yer alıyor.

29.03.2021 11:21 - Son Güncelleme: 29.03.2021 11:50
İbadete açılmasına sayılı günler kala Taksim'deki caminin içi drone ile görüntülendi

TAKSİM'de ibadete açılmasına sayılı günler kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi.

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İbadete açılmasına sayılı günler kala Taksim'deki caminin içi drone ile görüntülendi

Taksim Meydanı'nda 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar son aşamaya geldi.

İbadete açılmasına sayılı günler kala Taksim'deki caminin içi drone ile görüntülendi

17 Şubat 2017'de temeli atılan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

İbadete açılmasına sayılı günler kala Taksim'deki caminin içi drone ile görüntülendi

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide boyama işlemlerinde sona gelindi.

İbadete açılmasına sayılı günler kala Taksim'deki caminin içi drone ile görüntülendi

Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor.