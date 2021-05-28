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    • 28.05.2021 12:37
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    : ’nün öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu

    haberi... Yargıtayca bozulan davasında, 20 sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    Yasin Börü davasında cezalar belli oldu

    HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile başlayan 6-8 Ekim olaylarında kurban eti dağıttığı sırada vahşice katledilen 'nün öldürülmesi davasında 20 sanığın "çocuğu canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.



    "SALDIRGANLAR 'ÖLDÜRÜN BUNLARI' DİYE TEMPO TUTUYORLARDI"
    16 yaşındaki Yasin Börü, 6-8 Ekim olaylarında acımasızca katledildi. Yasin Börü'nün babası olayların fitilini ateşlemekle suçlanan Selahattin Demirtaş'tan şikayetçi olmuştu. Yaşadığı acı, iddianamedeki ifadesine yansımıştı. Olaylar sırasında Yasin Börü ile birlikte olan Yusuf Er de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müşteki sıfatıyla ifade vermişti ve "Saldırganlar, 'öldürün bunları' diye tempo tutuyorlardı" demişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yasin Börü’nün öldürülmesi davasında istenen cezalar belli oldu