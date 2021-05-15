DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018'de AK Parti aleyhine yaptığı ihanet çalışması gündemdeki yerini koyuyor. Toplumun farklı kesimlerinden tepki alan Babacan'ın AK Parti içinde nasıl tutunabildiğini Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesine taşıdı.
Müderrisoğlu yazısında, "Babacan efsanesi, olgudan çok algıya dayanıyordu." ifadelerine yer verdi.
İşte Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı;
Neden bocalamaya başladı? Cevabı çok açık. Şimdiye kadar hep onun için konuştular. Onu anlattılar. Onu pazarladılar. O ise göbeğinde olduğu işlerin hep dışında gibi durmaya, konuşmadan ilerlemeye özen gösterdi.
Günü geldi...
Siyasetteki jokerli dönemi bitti. Yolları ayırdı. Milletin kantarında ağırlığını ölçtürmeye talip oldu. Haliyle konuşması gerekti. Konuştukça, görüntüsü ile gerçekleri arasındaki fark belirginleşti. Siyasi bilinçaltı, kendine bile itiraf etmekte zorlandığı sorunlu ilişkileri dışa vurdu.