Kronolojik siyasi ikiyüzlülük! Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan'ı yalanladı!

Babacan, 'ihanetin itirafı' olarak yorumlanan ve milyonların tepkisini çeken açıklaması sonrası çark ederek yeni bir açıklama yaptı. Babacan, öncelikli adayının her zaman Abdullah Gül olduğunu, onun aday olmamasının kesinleşmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek verdiğini ifade etti.