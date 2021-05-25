Kronolojik siyasi ikiyüzlülük! Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan'ı yalanladı!
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın canlı yayındaki ihanet itirafı Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Gelen itirafın ardından çark eden Babacan yeni bir açıklama daha yapmış, ilk açıklaması ile çelişkiye düşmüştü. Konuyu köşelerine taşıyan Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin dikkat çeken ifadeler kullandı. Selvi, "Davutoğlu da Babacan'ı yalanlıyor" derken, Zafer Şahin, "Babacan o dönemde bir şekilde Erdoğan'ın aday olamayacağını düşünüyor. Artık ne olmasını bekliyor, neyi ümit ediyor belli değil!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
25.05.2021 11:01
- Son Güncelleme: 25.05.2021 11:01
Babacan, 'ihanetin itirafı' olarak yorumlanan ve milyonların tepkisini çeken açıklaması sonrası çark ederek yeni bir açıklama yaptı. Babacan, öncelikli adayının her zaman Abdullah Gül olduğunu, onun aday olmamasının kesinleşmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek verdiğini ifade etti.
Babacan, görüşmeleri gizli yapmadığını da savundu.
Türkiye'nin tepkisini çeken ihanet ile ilgili bugün Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi ve Milliyet Yazarı Zafer Şahin, dikkat çeken ifadeleri kaleme aldı. Selvi, AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran ve sık sık hükümeti hedef alan Ahmet Davutoğlu'nun bile Ali Babacan'ı yalanladığına dikkat çekti.