Son dakika: 10 HDP'li 1 bağımsız vekil hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'te

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.







FEZLEKE SAYISI 1400'E YAKLAŞTI

Bu fezlekelerle birlikte Meclis'te bekleyen fezleke sayısı 1400'e yaklaştı. Meclis'e gönderilen fezlekelerde Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP milletvekilleri; Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun isimleri bulunuyor.

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