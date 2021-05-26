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    • 26.05.2021 23:21
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    HPD'li 'dan 'na flaş çağrı: Yeniden bir araya gelelim

    Eş Genel Başkanı bileşenlerine çağrı yaparak, "’nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    Millet İttifakı'nda kirli adım geldi

    Kirli ittifakta yeni gelişme... Bölücü terör örgütü 'nın yayın organlarından Medya Haber TV'ye program konuğu olan 'li , ittifak ortaklarına yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yaptı.

    "YENİDEN BİR ARAYA GELMELİYİZ"

    Muhalefet partilerinin 'nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı.

    Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.

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    Haberler Güncel HPD'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na flaş çağrı: Yeniden bir araya gelelim