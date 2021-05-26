İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi; AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan'a "köpek" diyen Menşure Sütlüeroğlu hakkında verilen beraat kararını bozdu.
Daire; İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla'nın Menşure Sütlüeroğlu hakkında verdiği beraat kararı bozdu.
Daire; Cumhuriyet savcısının istinaf istemlerinin yerinde görüldüğünü, hükmün incelenmeksizin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-f maddesi uyarınca bozulmasına karar verdi.
KAN: "ADALET YERİNİ BULUR…"
AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, "Ocak ayında çok çirkin hakaretlerde bulunan kişi için hukukumuzu sabote edercesine verilen skandal beraat kararının istinafa başvurumuz sonrası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23.Ceza Dairesi tarafından bozulması, adalet sistemimizin duyarlı bir şekilde işlediğini göstermiştir. Adalet yerini bulur" dedi.
KÖPEK DEMEK HAKARET SAYILMAZMIŞ!
Menşure Sütlüeroğlu isimli vatandaş, 2019 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın paylamışına cevap vermiş ve "AKP'den sen para aldın, yalloz, köpek gibi havlayan narin dili dibine giriyor" iddiasında bulunmuştu.