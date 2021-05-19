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    • 19.05.2021 16:39
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    SON DAKİKA: PKK'nın siyasi uzantısı 'ye bakanlık vermek isteyen CHP'de Anıtkabir'i ziyaret etti

    Son dakika haberleri... 'nın seçimleri kazanması halinde PKK'nın siyasi uzantısı 'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen CHP'nin Genel Başkanı , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

    DHA
    takvim.com.tr
    HDP'ye bakanlık teklif edenler Ata'nın huzurunda

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve parti üyeleri ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

    AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI
    Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu. Çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.

    PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP'YE BAKANLIK TEKLİFİ
    Önceki gün CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNN Türk TV'de katıldığı bir programın canlı yayınında Millet İttifakı ile ilgili konuştu.

        Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" açıklamasında bulundu.

        Millet İttifakı ile terör örgütü PKK'nın devletin içinde güçlenmesine katkı sağlanacağı olarak yorumlanan CHP'li Çiçek'in bu sözleri Twitter'da gündem olurken, çok sayıda tepki aldı.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakanlık vermek isteyen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti