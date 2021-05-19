CHP lideri Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve parti üyeleri ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI
Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu. Çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.
PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP'YE BAKANLIK TEKLİFİ
Önceki gün CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNN Türk TV'de katıldığı bir programın canlı yayınında Millet İttifakı ile ilgili konuştu.