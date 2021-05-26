Dolma kalem nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre dolma kalem birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkçe'de özellikle iki kelimenin bir araya gelmesiyle nasıl yazıldığı merak ediliyor basılı, dijital mecrada kullanılırken yanlışlık yapmamak adına TDK doğru yazımı araştırılıyor. Dolma kalemin doğru yazılışını haberimizden öğrenebilirsiniz.
TDK'YA GÖRE DOLMA KALEM NASIL YAZILIR?
Dolmakalem (Yanlış kullanım)
Dolma kalem ✓ (Doğru kullanım)
Türk Dil Kurumu'na göre Dolma kalem kelimesinin anlamı:
isim
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi:
"Sağ elinin parmakları arasındaki siyah renkli, şık bir dolma kalem var." – Ahmet Ümit
Cümle içinde örnek doğru kullanımı:
Sağ elinin parmakları arasındaki siyah renkli, şık bir dolma kalem var.