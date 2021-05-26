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    • 26.05.2021 22:43
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    Günlük hayatta çok kullanılan eşyalardan biri olan ? Cümle içerisinde kullanmak isteyenler hata yapmamak adına TDK’yı ziyaret ediyor ve kelimelerin doğru yazılışını araştırıyor. Sizler için ? Sorusunun yanıtını derledik. Dolma kalem kelimesinin cümle içerisinde doğru kullanımını yazım hatası yapmamak adına haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Dolma kalem nasıl yazılır?

    Dolma kalem nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre dolma kalem birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkçe'de özellikle iki kelimenin bir araya gelmesiyle nasıl yazıldığı merak ediliyor basılı, dijital mecrada kullanılırken yanlışlık yapmamak adına TDK doğru yazımı araştırılıyor. Dolma kalemin doğru yazılışını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    TDK'YA GÖRE DOLMA KALEM NASIL YAZILIR?

    Dolmakalem (Yanlış kullanım)
    Dolma kalem ✓ (Doğru kullanım)

    Türk Dil Kurumu'na göre Dolma kalem kelimesinin anlamı:
    isim

    İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi:
    "Sağ elinin parmakları arasındaki siyah renkli, şık bir dolma kalem var." – Ahmet Ümit

    Cümle içinde örnek doğru kullanımı:
    Sağ elinin parmakları arasındaki siyah renkli, şık bir dolma kalem var.

        Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

        c. Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler:

        alçı taşı, bileği taşı, çakmak taşı, Hacıbektaş taşı, kireç taşı, lüle taşı, Oltu taşı, sünger taşı, yılan taşı; buzul taş, damla taş, dikili taş, kayağan taş, yaprak taş vb.

        arap sabunu, el sabunu; kahve değirmeni, yel değirmeni; kahve dolabı, su dolabı; müzik odası, oturma odası; duvar saati, kol saati; duvar takvimi, masa takvimi; kriz masası, yemek masası; itfaiye aracı, kurtarma aracı; masa örtüsü, yatak örtüsü; el kitabı, okuma kitabı; Frenk gömleği, İngiliz anahtarı, İngiliz sicimi; alt geçit, tüp geçit, üst geçit; çekme demir, çekme kat, dolma kalem, dönme dolap, kesme kaya, toplu iğne, vurmalı çalgılar, vurmalı sazlar, yapma çiçek vb.
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