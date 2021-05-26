Dolma kalem nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre dolma kalem birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkçe'de özellikle iki kelimenin bir araya gelmesiyle nasıl yazıldığı merak ediliyor basılı, dijital mecrada kullanılırken yanlışlık yapmamak adına TDK doğru yazımı araştırılıyor. Dolma kalemin doğru yazılışını haberimizden öğrenebilirsiniz.