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    • 26.05.2021 12:20
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    120 milyon doz aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak 'ya indi

    Son dakika haberine göre anlaşması yapılan 120 milyon doz aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak 'ya indi. Aşılar özel soğutucu tırlarla, Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.

    BioNTech aşılarını taşıyan uçak Ankara'ya indi

    Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı.

    Aşılar özel soğutucu tırlarla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

    AŞILAMADA SON DURUM
    Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    SON 24 SAATTE 9 BİN 375 VAKA
    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

        Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu.

        Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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