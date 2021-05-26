Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı.
Aşılar özel soğutucu tırlarla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.
AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.
SON 24 SAATTE 9 BİN 375 VAKA
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.