Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu.