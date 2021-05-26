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    • 26.05.2021 11:52
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    CHP lideri 'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheliye "" iddiasıyla gözaltı!

    'da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu sahibinden, iptal edilen ruhsatı yeniden çıkarmak vaadiyle aldığı öne sürülen 6 şüpheliden 5'i yakalandı. Şüpheliler arasında Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de yer aldı. Söz konusu polis memurlarının İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı belirtildi. İşte rüşvet skandalından çarpıcı ayrıntılar.

    Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisine rüşvet gözaltısı

    Alınan bilgiye göre, 'nın Marmaris ilçesinde Ethem S'nin 10 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında yıllık 400 bin avroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatı, kavşakta bulunması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

    Bunun üzerine ruhsatı tekrar çıkarmak üzere başvuran ancak olumlu yanıt alamayan Ethem S, önce Halil Emre A. ile ardından Siraç, Zeydin ve Fırat U. ile görüştü. Ruhsat sorununu çözmek için 1 milyon 250 bin lira talep etti.

    Şüphelilere farklı tarihlerde 800 bin lira veren akaryakıt istasyonu sahibi Ethem S, ruhsat yenilenmeyince kalan miktarı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine tehdit edilen Ethem S, Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine giderek şikayetçi oldu.

    Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli olan, aynı zamanda 'nun koruma ekibinde de yer alan polis memurları . ve Bülent İ'nin, Ankara'daki bürokratlar aracılığıyla ruhsat sorununu gidermeye çalıştığı ve karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.

    Ayrıca Ercan Ü'nün Muğla'da bazı kişilere şiddet uygulayarak "parayı tahsil etmeleri" konusunda talimat verdiği de belirlendi.

    "Yağma" suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyonda, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Söz konusu polis memurlarının İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı belirtildi.

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    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheliye "rüşvet" iddiasıyla gözaltı!