Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs aşılarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
"BU YAZ YIKICI ETKİSİ SONA ERECEK"
"Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diyen Sağlık Bakanı, "Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin" şeklinde konuştu.