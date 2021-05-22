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    • 22.05.2021 20:11
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 'dan aşı açıklaması: Bu güce güvenin

    Sağlık Bakanı , 270 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma yapıldığını belirterek, "100 milyon doz , 120 milyon doz ve 50 milyon doz aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs aşılarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



    Bakan Koca, "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.




    "BU YAZ YIKICI ETKİSİ SONA ERECEK"
    "Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"     diyen Sağlık Bakanı, "Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin" şeklinde konuştu.



        İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;



        27 MİLYONU AŞTI
        Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 761 bin 989'a ulaştı.
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