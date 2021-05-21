TIPA TIP MÜCADELE

Kırklareli'de görev yapan Dr. Beste Aşık, 7 ay arayla iki kez COVİD- 19'a yakalandı. İkisini de zor atlattı. Şu ifadeleri kullandı: Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım ve süreci zor atlattım. 'Ben bir kez geçirdim, aşı oldum, bir daha hasta olmam' gibi düşünüp tedbirleri elden bırakmak doğru değil. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız şart. Hastalık çocukları da çok etkiliyor. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor.