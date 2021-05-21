Dünya, Corona ile mücadelede aşılara odaklandı. Türkiye de vatandaşlarına aşı temin etmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda Çin, Rusya ve Almanya'dan aşı aldı.
Şimdi Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Coronavirüs (COVID-19) aşısıyla ilgili önemli bir imza daha atıldı. Daha önce kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye'ye 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği vurgulandı. Toplamda 120 milyon doz aşının, 2021'de dağıtılmasının beklendiği açıklandı. BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.
120 MİLYON DOZLUK İMZA
Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısına Biontech CEO'su Şahin de video konferansla katıldı. Koca, "Aşılamada Haziran ayında 20 yaşına kadar inmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Şahin de "Türkiye'ye Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Eylül'e kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" dedi.