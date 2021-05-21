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    , BioNTech'ten 90 milyon doz Corona aşısı daha aldı: , "Bize duyulan güven i minnettarız" dedi

    , Alman biyoteknoloji firması BioNTech’ten 90 milyon doz Corona aşısı daha aldı. Prof. Dr. , “Bize duyulan güven i minnettarız” açıklamasını yaptı.

    BioNTürk

    Dünya, Corona ile mücadelede aşılara odaklandı. Türkiye de vatandaşlarına aşı temin etmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda Çin, Rusya ve Almanya'dan aşı aldı.

    Şimdi Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Coronavirüs (COVID-19) aşısıyla ilgili önemli bir imza daha atıldı. Daha önce kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye'ye 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği vurgulandı. Toplamda 120 milyon doz aşının, 2021'de dağıtılmasının beklendiği açıklandı. BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

    120 MİLYON DOZLUK İMZA
    Sağlık     Bakanı Koca başkanlığında bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısına Biontech CEO'su Şahin de video konferansla katıldı. Koca, "Aşılamada Haziran ayında 20 yaşına kadar inmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Şahin de "Türkiye'ye Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Eylül'e kadar 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz" dedi.

        DARISI BAŞIMIZA
        ABD'nin New York kentinde aşılarını tamamlamış olanlar maskelerini çıkarttı. Kentteki restoranlar, müzeler tam kapasiteyle yeniden açıldı. Öte yandan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Toplumun yüzde 70'i bağışıklık kazanırsa Temmuz ve Ağustos gibi ciddi düşüşler yaşayabiliriz" dedi.

        VİRÜS SALMA'DI
        Meksikalı oyuncu Salma Hayek (54), pandeminin ilk döneminde Coronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Ölümden döndüğünü anlattı: 7 hafta boyunca evimin bir odasında izole kaldım. Oksijen desteği aldım. Yaşadığıma hala inanamıyorum.

        TIPA TIP MÜCADELE
        Kırklareli'de         görev yapan Dr. Beste Aşık, 7 ay arayla iki kez COVİD- 19'a yakalandı. İkisini de zor atlattı. Şu ifadeleri kullandı: Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım ve süreci zor atlattım. 'Ben bir kez geçirdim, aşı oldum, bir daha hasta olmam' gibi düşünüp tedbirleri elden bırakmak doğru değil. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uymamız şart. Hastalık çocukları da çok etkiliyor. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor.

            PRENS DE AŞILANDI
            İngiltere             Kraliyet Ailesi üyeleri de Corona aşılarını yaptırıyor. Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, aşının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu. 38 yaşındaki Prens William, Londra Bilim Müzesi'nde aşı oldu.
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            Haberler Güncel Türkiye, BioNTech'ten 90 milyon doz Corona aşısı daha aldı: Uğur Şahin, "Bize duyulan güven için minnettarız" dedi