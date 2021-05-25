Polonya'ya satışı gerçekleştirilen 24 SİHA'nın anlaşması için Türkiye'ye gelen Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Bakanlıkta askeri törenle karşılanan Blaszczak, tören mangasını selamladıktan sonra bakanlık şeref defterini imzaladı. Baş başa yapılan görüşmenin ardından Akar ve Blaszczak, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Akar, görüşmelerin son derece olumlu ve yapıcı geçtiğini belirterek, Türkiye ile Polonya arasında çok köklü geçmiş olduğunu söyledi.
'OLUMLU VE YAPICI İLİŞKİ İÇİNDEYİZ'
İki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisine vurgu yapan Bakan Akar, "Hem iki ülke hem de NATO ilişkileri bakımından son derece olumlu ve yapıcı bir ilişki içindeyiz. Dünkü görüşmelerde cumhurbaşkanlarımızın çizdiği çerçevede biz de savunma bakanları olarak ülkelerimiz, silahlı kuvvetlerimiz için ne yapabileceğimiz konusunda ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını dün ve bugün etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Bir taraftan askeri, eğitim, iş birliği konularındaki faaliyetlerimizi geliştirmeye çalışırken diğer taraftan da iki ülkenin potansiyelini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle savunma sanayi konusundaki iş birliğimizi geliştirme gayreti içindeyiz. Başta İHA'larımız olmak üzere savunma sanayi konusunda kendini ispatlamış savunma sanayi ürünlerimiz var" dedi.
Bu konuda da karşılıklı görüşerek, iş birliğini geliştireceklerini, tedarik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Akar, "NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri çerçevesinde Polonya'nın ülkemize vermiş olduğu destek bizim için gerçekten önemli ve anlamlı. Polonya tarafından Türkiye'ye gönderilen deniz karakol uçağı da bu iş birliğimiz konusunda önemli bir simge, göstergedir" diye konuştu.
Polonyalı mevkidaşı Blaszczak'a teşekkürlerini ileten Bakan Akar, şunları kaydetti:
"Biz de buna karşılık olarak, ilişkilerimizin diğer bir boyutu da Baltık Hava Polisliği konusunda elimizden gelen gayreti gösterip desteği sağlıyoruz. Bu manada arkadaşlarımız gerekli teknik çalışmaları yaptı. Orada unsurlarımızın konuşlandırılması, hava polisliği faaliyetini ifa etmeleri için gerekli çalışmalarımız yapıldı. Önümüzdeki dönem de bunlar gerçekleştirilecek. Hem tarihi derin geçmişi hem de NATO müttefiki iki ülke olarak cumhurbaşkanlarımızın çizdiği çerçevede askeri eğitim, iş birliği ve çerçeve anlaşmalarının gösterdiği yolda karşılıklı olarak görüşerek ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi konularında daha ileri seviyelere çıkacağına bütün kalbimle inanıyorum. Yaptığımız görüşmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimizle hem bölge hem de NATO'nun daha da güçlü ve kuvvetli şekilde savunma görevlerini yapabilmesi için katkılarımızı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."