YÖKDİL sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM tarafından yılda birkaç kez gerçekleştirilen bu sınav için hazırlanan adaylar merakla bilgilerini göstereceği sınav tarihini araştırıyor. YÖKDİL sınavına girmek isteyenler için başvuru ve sınav tarihine ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2021?
YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021'de yapılacak.
28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.
YÖKDİL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.