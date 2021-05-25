YÖKDİL sınavı ne zaman? 2021 YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM tarafından yılda birkaç kez gerçekleştirilen bu sınav için hazırlanan adaylar merakla bilgilerini göstereceği sınav tarihini araştırıyor. YÖKDİL sınavına girmek isteyenler için başvuru ve sınav tarihine ilişkin bilgileri haberimizde derledik.