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    • 24.05.2021 19:28
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    Son dakika: 'dan '' açıklaması: "Hukuki yollar açık biz de gerekli adımları atacağız"

    Son dakika haberi... Genel Başkanvekili , 'in oğlu ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu. Binali Yıldırım, ''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.

    Binali Yıldırım'dan 'Sedat Peker' açıklaması

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in, oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu.



    "GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"
    Konuya ilişkin gerekli açıklamaları yaptığını ifade eden Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "'Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız" diye konuştu.



    'ÇAMUR AT İZİ KALSIN' TÜRÜNDEN BİR SUÇLAMADIR
    Binali Yıldırım, iddialara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir" demişti.

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