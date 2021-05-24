NE OLMUŞTU?

Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap, 19 Mayıs günü "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.