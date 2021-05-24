HER KEŞİFTE YENİ REZERVLER EKLEYECEĞİZ

Biz ilk günlerde de ifade ettiğimiz gibi Sakarya Gaz Sahası oldukça büyük. Güney, kuzey ve batısında sismik verilere göre tekrar sondajlarımızı devam ettireceğiz. Sismik verilere bakarak ümidimiz devam ediyor. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp değil, her keşifte yeni rezervler ekleyeceğiz. Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Çalışmalar da haziran ayında belli olur.