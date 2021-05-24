Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AHaber-APara ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Dönmez Karadeniz'deki çalışmalar kapsamında işbirliği yapıldığına dikkat çekerek, "Fatih Sondaj Gemisi kuyu açacak, Kanuni tamamlama işi yapacak." dedi.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
Kanuni gemimizi Filyos'tan uğurlamıştık. Fatih, Amasra 1'de keşif yapmak için gitmişti, o da tamamlanmak üzere. Kanuni, Fatih'in açmış olduğu kuyularda tamamlama işlemlerini yapacak. Sadece kuyu açmakla iş bitmiyor, oradaki kayıtların alınması, analizlerin değerlendirilmesi yapılması gerekiyor.
HER KEŞİFTE YENİ REZERVLER EKLEYECEĞİZ
Biz ilk günlerde de ifade ettiğimiz gibi Sakarya Gaz Sahası oldukça büyük. Güney, kuzey ve batısında sismik verilere göre tekrar sondajlarımızı devam ettireceğiz. Sismik verilere bakarak ümidimiz devam ediyor. Bizim beklentimiz 405 milyar metreküp değil, her keşifte yeni rezervler ekleyeceğiz. Haziran ayını bekleyelim. Biz emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Çalışmalar da haziran ayında belli olur.